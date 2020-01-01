Токеноміка Aether Games (AEG) Дізнайтеся ключову інформацію про Aether Games (AEG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aether Games (AEG) Aether Games is a transmedia development studio focused on creating immersive experiences through games, series and interactive AI technologies. Aether Games is not only enhancing the gaming experience, but is also empowering players in a way that is also inclusive of traditional gamers. Aether Games have secured the Exclusive Rights to develop the Official Online Trading Card Game for "The Wheel of Time" series. Products lineup Aether: Trading Card Game Aether is a Trading Card Game set in the dark fantasy universe. Players use a variety of Adventurers, Creatures and Cards, each with their own unique mechanics, to craft powerful new strategies. Players quest for new cards and battle each other for ranks and rewards, all while customizing their decks and cards to suit their individual playstyles. With real-time online battles, deep strategy, and expansive card sets, Aether offers an immersive and rewarding gaming experience. Aether Saga Fully CGI 3D cinematic dark fantasy series about Holda and Einar, immersing the audience into the world of Aether. Aether Saga is a captivating story set in a mystical Viking world, where ancient Norse mythology intertwines with magical elements. Cards of Eternity: The Wheel of Time Venture into the legendary world of "The Wheel of Time" with Aether Games' upcoming title "Cards of Eternity: The Wheel of Time". "The Wheel of Time" is an epic fantasy masterpiece by Robert Jordan and Brandon Sanderson. Spanning 14 novels, it's a tale of magic, conflict, and destiny that has captivated millions worldwide. Its rich narrative and deep lore have made it one of the best-selling fantasy series ever, securing its place as a cultural phenomenon with a successful TV adaptation on AmazonPrime. Token Utility $AEG: Empowering Aether Games Ecosystem Офіційний вебсайт: https://www.aethergames.io/ Whitepaper: https://docs.aethergames.io/docs/introduction Купити AEG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aether Games (AEG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aether Games (AEG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 321,90K $ 321,90K $ 321,90K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 402,07M $ 402,07M $ 402,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 800,61K $ 800,61K $ 800,61K Історичний максимум: $ 0,343817 $ 0,343817 $ 0,343817 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00079997 $ 0,00079997 $ 0,00079997 Дізнайтеся більше про ціну Aether Games (AEG)

Токеноміка Aether Games (AEG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aether Games (AEG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AEG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AEG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AEG, досліджуйте ціну токена AEG в реальному часі!

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