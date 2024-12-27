Сьогоднішня ціна Aether Games (AEG)

Поточна ціна Aether Games (AEG) сьогодні становить 0.00896074 USD з ринковою капіталізацією $ 2.21M USD. Ціна AEG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aether Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.33K USD

- зміна ціни Aether Games протягом дня — -0.65%

- циркуляційна пропозиція – 246.25M USD

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