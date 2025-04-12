Ціна aether collective (AETHER)
Поточна ціна aether collective (AETHER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.22K USD. Ціна AETHER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності aether collective:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни aether collective протягом дня — +6.27%
- циркуляційна пропозиція – 985.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aether collective до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни aether collective до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни aether collective до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни aether collective до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.27%
|30 днів
|$ 0
|-61.88%
|60 днів
|$ 0
|-93.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін aether collective: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
+6.27%
-3.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments.
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