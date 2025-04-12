Сьогоднішня ціна aether collective (AETHER)

Поточна ціна aether collective (AETHER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.22K USD. Ціна AETHER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності aether collective:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни aether collective протягом дня — +6.27%

- циркуляційна пропозиція – 985.37M USD

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