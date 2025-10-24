Актуальна ціна Aesyx Dollar сьогодні становить 0,992254 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AXD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AXD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Aesyx Dollar сьогодні становить 0,992254 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AXD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AXD на MEXC вже зараз.

Ціна Aesyx Dollar (AXD)

Актуальна ціна 1 AXD до USD:

$0,992253
+0,60%1D
+0,60%1D
Графік ціни Aesyx Dollar (AXD) в реальному часі
Інформація щодо ціни Aesyx Dollar (AXD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,984853
$ 0,984853$ 0,984853
Мін. за 24 год
$ 0,994847
$ 0,994847$ 0,994847
Макс. за 24 год

$ 0,984853
$ 0,984853$ 0,984853

$ 0,994847
$ 0,994847$ 0,994847

$ 1,072
$ 1,072$ 1,072

$ 0,952838
$ 0,952838$ 0,952838

+0,01%

+0,69%

-0,25%

-0,25%

Актуальна ціна Aesyx Dollar (AXD) становить $0,992254. За останні 24 години AXD торгувався між мінімумом у $ 0,984853 і максимумом у $ 0,994847, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AXD становить $ 1,072, тоді як його історичний мінімум — $ 0,952838.

Що стосується короткострокових результатів, то AXD змінився на +0,01% за останню годину, +0,69% за 24 години та на -0,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Aesyx Dollar (AXD)

$ 528,55K
$ 528,55K$ 528,55K

--
----

$ 528,55K
$ 528,55K$ 528,55K

532,68K
532,68K 532,68K

532 678,266107649
532 678,266107649 532 678,266107649

Поточна ринкова капіталізація Aesyx Dollar — $ 528,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AXD — 532,68K, зі загальною пропозицією 532678.266107649. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 528,55K.

Історія ціни Aesyx Dollar (AXD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aesyx Dollar до USD становила $ +0,00681124.
За останні 30 днів зміна ціни Aesyx Dollar до USD становила $ -0,0280031939.
За останні 60 днів зміна ціни Aesyx Dollar до USD становила $ -0,0280890239.
За останні 90 днів зміна ціни Aesyx Dollar до USD становила $ -0,0267568387385237.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00681124+0,69%
30 днів$ -0,0280031939-2,82%
60 днів$ -0,0280890239-2,83%
90 днів$ -0,0267568387385237-2,62%

Що таке Aesyx Dollar (AXD)

Ресурс Aesyx Dollar (AXD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Aesyx Dollar (USD)

Скільки коштуватиме Aesyx Dollar (AXD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Aesyx Dollar (AXD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Aesyx Dollar.

Перегляньте прогноз ціни Aesyx Dollar вже зараз!

AXD до місцевих валют

Токеноміка Aesyx Dollar (AXD)

Розуміння токеноміки Aesyx Dollar (AXD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AXD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Aesyx Dollar (AXD)

Скільки сьогодні коштує Aesyx Dollar (AXD)?
Актуальна ціна AXD у USD становить 0,992254 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AXD до USD?
Поточна ціна AXD до USD — $ 0,992254. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Aesyx Dollar?
Ринкова капіталізація AXD — $ 528,55K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AXD?
Циркуляційна пропозиція AXD — 532,68K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AXD?
AXD досяг історичної максимальної ціни у 1,072 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AXD?
Історична мінімальна ціна AXD становила 0,952838 USD.
Який обсяг торгівлі AXD?
Актуальний обсяг торгівлі AXD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AXD цього року?
AXD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AXD для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Aesyx Dollar (AXD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.