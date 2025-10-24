Інформація щодо ціни Aesyx Dollar (AXD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,984853 $ 0,984853 $ 0,984853 Мін. за 24 год $ 0,994847 $ 0,994847 $ 0,994847 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,984853$ 0,984853 $ 0,984853 Макс. за 24 год $ 0,994847$ 0,994847 $ 0,994847 Рекордний максимум $ 1,072$ 1,072 $ 1,072 Найнижча ціна $ 0,952838$ 0,952838 $ 0,952838 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,25%

Актуальна ціна Aesyx Dollar (AXD) становить $0,992254. За останні 24 години AXD торгувався між мінімумом у $ 0,984853 і максимумом у $ 0,994847, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AXD становить $ 1,072, тоді як його історичний мінімум — $ 0,952838.

Що стосується короткострокових результатів, то AXD змінився на +0,01% за останню годину, +0,69% за 24 години та на -0,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Aesyx Dollar (AXD)

Ринкова капіталізація $ 528,55K$ 528,55K $ 528,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 528,55K$ 528,55K $ 528,55K Циркуляційне постачання 532,68K 532,68K 532,68K Загальна пропозиція 532 678,266107649 532 678,266107649 532 678,266107649

Поточна ринкова капіталізація Aesyx Dollar — $ 528,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AXD — 532,68K, зі загальною пропозицією 532678.266107649. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 528,55K.