Ціна Aesoperator (AESOPERATOR)
Поточна ціна Aesoperator (AESOPERATOR) сьогодні становить 0.00549436 USD з ринковою капіталізацією $ 5.52M USD. Ціна AESOPERATOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aesoperator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.29M USD
- зміна ціни Aesoperator протягом дня — -21.48%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
Отримуйте оновлення цін AESOPERATOR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AESOPERATOR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aesoperator до USD становила $ -0.001503647982450186.
За останні 30 днів зміна ціни Aesoperator до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aesoperator до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aesoperator до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001503647982450186
|-21.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aesoperator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9.83%
-21.48%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aesop is an advanced operating system for AI agents, enabling them to perform complex tasks in a cloud-based environment. It allows users to automate processes such as tracking NFT drops, executing trades, managing social media personas, and much more—without needing to hard-code instructions. By providing computing power, security, and automation tools, Aesop helps agents operate efficiently and independently. Access to the system is available through a limited minting process, allowing users to leverage its capabilities for various real-world applications.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AESOPERATOR до AUD
A$0.0087360324
|1 AESOPERATOR до GBP
￡0.004395488
|1 AESOPERATOR до EUR
€0.0052745856
|1 AESOPERATOR до USD
$0.00549436
|1 AESOPERATOR до MYR
RM0.0242850712
|1 AESOPERATOR до TRY
₺0.197247524
|1 AESOPERATOR до JPY
¥0.8364064228
|1 AESOPERATOR до RUB
₽0.53844728
|1 AESOPERATOR до INR
₹0.4803718948
|1 AESOPERATOR до IDR
Rp90.0714609984
|1 AESOPERATOR до PHP
₱0.3190574852
|1 AESOPERATOR до EGP
￡E.0.2764212516
|1 AESOPERATOR до BRL
R$0.031867288
|1 AESOPERATOR до CAD
C$0.0078569348
|1 AESOPERATOR до BDT
৳0.6682790068
|1 AESOPERATOR до NGN
₦9.2342060212
|1 AESOPERATOR до UAH
₴0.2289499812
|1 AESOPERATOR до VES
Bs0.32416724
|1 AESOPERATOR до PKR
Rs1.5325967784
|1 AESOPERATOR до KZT
₸2.8438257924
|1 AESOPERATOR до THB
฿0.1847203832
|1 AESOPERATOR до TWD
NT$0.180489726
|1 AESOPERATOR до CHF
Fr0.004944924
|1 AESOPERATOR до HKD
HK$0.0427461208
|1 AESOPERATOR до MAD
.د.م0.0550534872