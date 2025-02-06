Сьогоднішня ціна Aesoperator (AESOPERATOR)

Поточна ціна Aesoperator (AESOPERATOR) сьогодні становить 0.00549436 USD з ринковою капіталізацією $ 5.52M USD. Ціна AESOPERATOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aesoperator:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.29M USD

- зміна ціни Aesoperator протягом дня — -21.48%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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