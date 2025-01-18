Сьогоднішня ціна Aeron (ARNX)

Поточна ціна Aeron (ARNX) сьогодні становить 0.00000135 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARNX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aeron:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 677.56 USD

- зміна ціни Aeron протягом дня — +3.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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