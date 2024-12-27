Сьогоднішня ціна AEROBUD (AEROBUD)

Поточна ціна AEROBUD (AEROBUD) сьогодні становить 0.03178384 USD з ринковою капіталізацією $ 31.82M USD. Ціна AEROBUD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AEROBUD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.41K USD

- зміна ціни AEROBUD протягом дня — -1.38%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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