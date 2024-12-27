Ціна AEROBUD (AEROBUD)
Поточна ціна AEROBUD (AEROBUD) сьогодні становить 0.03178384 USD з ринковою капіталізацією $ 31.82M USD. Ціна AEROBUD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AEROBUD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.41K USD
- зміна ціни AEROBUD протягом дня — -1.38%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AEROBUD до USD становила $ -0.00044706195382943.
За останні 30 днів зміна ціни AEROBUD до USD становила $ +0.0267739757.
За останні 60 днів зміна ціни AEROBUD до USD становила $ +1.2510748108.
За останні 90 днів зміна ціни AEROBUD до USD становила $ +0.0311530333437228115.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00044706195382943
|-1.38%
|30 днів
|$ +0.0267739757
|+84.24%
|60 днів
|$ +1.2510748108
|+3,936.20%
|90 днів
|$ +0.0311530333437228115
|+4,938.60%
Останній аналіз цін AEROBUD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-1.38%
-6.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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|1 AEROBUD до USD
$0.03178384
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RM0.1420737648
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₺1.1206981984
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₽3.2775495808
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₹2.7105258752
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