Сьогоднішня ціна AEONODEX (AEONODEX)

Поточна ціна AEONODEX (AEONODEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AEONODEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AEONODEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.40 USD

- зміна ціни AEONODEX протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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