Ціна AEONODEX (AEONODEX)
Поточна ціна AEONODEX (AEONODEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AEONODEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AEONODEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.40 USD
- зміна ціни AEONODEX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AEONODEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AEONODEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AEONODEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AEONODEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+0.50%
|60 днів
|$ 0
|+18.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AEONODEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aeonodex transcends the confines of a typical blockchain project. It envisions itself as a transformative force, bridging the fragmented landscape of the Metaverse, Decentralized Finance (DeFi), Web3, Play-to-Earn (P2E), and Artificial Intelligence (AI) sectors. Its ambitious mission: to architect comprehensive solutions that encompass the entirety of this intricate ecosystem, driving groundbreaking innovation, robust security, and inclusive participation for all stakeholders. Imagine a digital panorama where: - Scalability is boundless: Aeonodex boasts a highly resilient infrastructure, effortlessly accommodating the exponential transaction volumes and intensifying complexities inherent in these fast-evolving spheres. Network congestion and sluggish transactions become relics of the past. - Interoperability reigns supreme: Aeonodex fosters seamless communication between protocols, platforms, and applications. - - Data and value flow freely, collapsing silos and forging a truly interconnected ecosystem. - Security is paramount: Unwavering security measures form the bedrock of Aeonodex. User data, assets, and transactions are - meticulously guarded within a decentralized framework, ensuring peace of mind in this burgeoning digital frontier. - Community governs: Decentralized governance mechanisms empower the community to actively participate in shaping the future of Aeonodex. Your voice is instrumental in driving this pioneering endeavor. User experience takes center stage: Intuitively designed interfaces and user-friendly tools make navigating Aeonodex effortless. Whether you're a seasoned crypto expert or a curious newcomer, the platform welcomes you with open arms. Aeonodex is not just a technical solution; it's a visionary undertaking. Its mission is to conquer the existing roadblocks hindering the interconnected evolution of these transformative sectors.
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