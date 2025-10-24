Інформація щодо ціни Aeonix Network (ONIX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,267455$ 0,267455 $ 0,267455 Найнижча ціна $ 0,158635$ 0,158635 $ 0,158635 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -15,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,27%

Актуальна ціна Aeonix Network (ONIX) становить $0,180232. За останні 24 години ONIX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ONIX становить $ 0,267455, тоді як його історичний мінімум — $ 0,158635.

Що стосується короткострокових результатів, то ONIX змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -15,27% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Aeonix Network (ONIX)

Ринкова капіталізація $ 2,51M$ 2,51M $ 2,51M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,47M$ 8,47M $ 8,47M Циркуляційне постачання 13,94M 13,94M 13,94M Загальна пропозиція 47 000 000,0 47 000 000,0 47 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Aeonix Network — $ 2,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ONIX — 13,94M, зі загальною пропозицією 47000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,47M.