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Поточна ціна AEON CITY сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація AEONCITY становить 22 762 USD. Відстежуйте оновлення цін AEONCITY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна AEON CITY сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація AEONCITY становить 22 762 USD. Відстежуйте оновлення цін AEONCITY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AEONCITY

Інформація про ціну AEONCITY

Що таке AEONCITY

Офіційний вебсайт AEONCITY

Токеноміка AEONCITY

Прогноз ціни AEONCITY

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Ціна AEON CITY (AEONCITY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AEONCITY до USD:

$0,000000227621
$0,000000227621$0,000000227621
+2,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни AEON CITY (AEONCITY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:35:02 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна AEON CITY

Поточна ціна AEON CITY (AEONCITY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AEONCITY до USD становить $ 0 за AEONCITY.

AEON CITY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 762, з циркуляційною пропозицією у 100,00B AEONCITY. Протягом останніх 24 годин AEONCITY торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AEONCITY змінився на -- за останню годину та на +2,19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AEON CITY (AEONCITY)

$ 22,76K
$ 22,76K$ 22,76K

--
----

$ 22,76K
$ 22,76K$ 22,76K

100,00B
100,00B 100,00B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AEON CITY — $ 22,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AEONCITY — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,76K.

Історія ціни AEON CITY у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2,19%

+2,19%

Історія ціни AEON CITY (AEONCITY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AEON CITY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AEON CITY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AEON CITY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AEON CITY до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-11,74%
60 днів$ 0--
90 днів----

Прогноз ціни AEON CITY

Прогноз ціни AEON CITY (AEONCITY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AEONCITY у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни AEON CITY (AEONCITY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна AEON CITY потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне AEON CITY у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AEONCITY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни AEON CITY.

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Ресурс AEON CITY (AEONCITY)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Про AEON CITY

Яка реальна ціна AEON CITY сьогодні?

Живуча ціна AEON CITY становить ₴, змінившись на --% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для AEONCITY?

AEONCITY торгувався між ₴0E-15 і ₴0E-15, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність AEON CITY сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують AEONCITY?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що AEONCITY демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у AEON CITY?

З капіталізацією ₴1003154.39082461120000, AEON CITY займає #8497 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав AEONCITY останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як AEON CITY порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴, а ATL — ₴, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку AEONCITY?

Основні фактори включають обігове надання (100000000000.0 токенів), результати категорії у Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

Люди також запитують: Інші запитання про AEON CITY

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:35:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AEON CITY (AEONCITY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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