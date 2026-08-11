Сьогоднішня ціна AEON CITY

Поточна ціна AEON CITY (AEONCITY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AEONCITY до USD становить $ 0 за AEONCITY.

AEON CITY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 762, з циркуляційною пропозицією у 100,00B AEONCITY. Протягом останніх 24 годин AEONCITY торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AEONCITY змінився на -- за останню годину та на +2,19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AEON CITY (AEONCITY)

Ринкова капіталізація $ 22,76K$ 22,76K $ 22,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,76K$ 22,76K $ 22,76K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AEON CITY — $ 22,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AEONCITY — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,76K.