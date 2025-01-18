Ціна Aeon (AEON)
Поточна ціна Aeon (AEON) сьогодні становить 0.14004 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AEON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aeon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 202.45 USD
- зміна ціни Aeon протягом дня — +0.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aeon до USD становила $ +0.00106102.
За останні 30 днів зміна ціни Aeon до USD становила $ +0.0017031384.
За останні 60 днів зміна ціни Aeon до USD становила $ +0.0053101207.
За останні 90 днів зміна ціни Aeon до USD становила $ +0.03673698361937934.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00106102
|+0.76%
|30 днів
|$ +0.0017031384
|+1.22%
|60 днів
|$ +0.0053101207
|+3.79%
|90 днів
|$ +0.03673698361937934
|+35.56%
Останній аналіз цін Aeon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
+0.76%
+9.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aeon is a mobile-friendly, lightweight privacy coin. Similar to the way that Litecoin is a lighter supplement to Bitcoin, you can look at Aeon as Monero’s little brother. The Monero community is wholly focused on privacy and anonymity for the end-user. This focus has its perks but has caused the coin to fall behind from a usability standpoint. Aeon builds upon Monero’s CryptoNote hash while adding some lightweight functionality of its own. Aeon is the lighter, faster version of Monero. Although both projects share the same underlying privacy protocol, CryptoNote, Aeon is striving to be more accessible. The project is doing so by implementing a lightweight mining algorithm, smaller blockchain, and optional anonymity. As Monero grows, Aeon could very well grow with it. While you would use Monero for transactions in which you want to assure privacy, you may find Aeon to be a suitable substitute for day-to-day exchanges in which guaranteed anonymity isn’t as important.
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