Сьогоднішня ціна Aeon (AEON)

Поточна ціна Aeon (AEON) сьогодні становить 0.14004 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AEON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aeon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 202.45 USD

- зміна ціни Aeon протягом дня — +0.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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