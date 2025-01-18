Ціна Aelin (AELIN)
Поточна ціна Aelin (AELIN) сьогодні становить 345.78 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AELIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aelin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16 USD
- зміна ціни Aelin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aelin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aelin до USD становила $ -34.9753357980.
За останні 60 днів зміна ціни Aelin до USD становила $ -32.3696068740.
За останні 90 днів зміна ціни Aelin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -34.9753357980
|-10.11%
|60 днів
|$ -32.3696068740
|-9.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aelin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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