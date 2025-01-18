Сьогоднішня ціна Aelin (AELIN)

Поточна ціна Aelin (AELIN) сьогодні становить 345.78 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AELIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aelin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16 USD

- зміна ціни Aelin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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