Інформація щодо ціни AEGON by Virtuals (AEGON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00008449 Макс. за 24 год $ 0,00010167 Рекордний максимум $ 0,00196774 Найнижча ціна $ 0,00008319 Зміна ціни (за 1 год) +1,87% Зміна ціни (1 дн.) +17,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,32%

Актуальна ціна AEGON by Virtuals (AEGON) становить $0,000099. За останні 24 години AEGON торгувався між мінімумом у $ 0,00008449 і максимумом у $ 0,00010167, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AEGON становить $ 0,00196774, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00008319.

Що стосується короткострокових результатів, то AEGON змінився на +1,87% за останню годину, +17,18% за 24 години та на -29,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AEGON by Virtuals (AEGON)

Ринкова капіталізація $ 99,27K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 99,27K Циркуляційне постачання 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AEGON by Virtuals — $ 99,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AEGON — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 99,27K.