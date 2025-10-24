Актуальна ціна AEGON by Virtuals сьогодні становить 0,000099 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AEGON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AEGON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AEGON by Virtuals сьогодні становить 0,000099 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AEGON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AEGON на MEXC вже зараз.

Ціна AEGON by Virtuals (AEGON)

Актуальна ціна 1 AEGON до USD:

+17,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни AEGON by Virtuals (AEGON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:09:34 (UTC+8)

Інформація щодо ціни AEGON by Virtuals (AEGON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+1,87%

+17,18%

-29,32%

-29,32%

Актуальна ціна AEGON by Virtuals (AEGON) становить $0,000099. За останні 24 години AEGON торгувався між мінімумом у $ 0,00008449 і максимумом у $ 0,00010167, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AEGON становить $ 0,00196774, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00008319.

Що стосується короткострокових результатів, то AEGON змінився на +1,87% за останню годину, +17,18% за 24 години та на -29,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AEGON by Virtuals (AEGON)

Поточна ринкова капіталізація AEGON by Virtuals — $ 99,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AEGON — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 99,27K.

Історія ціни AEGON by Virtuals (AEGON) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AEGON by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AEGON by Virtuals до USD становила $ -0,0000674948.
За останні 60 днів зміна ціни AEGON by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AEGON by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+17,18%
30 днів$ -0,0000674948-68,17%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке AEGON by Virtuals (AEGON)

Aegon is an autonomous game creator built for the age of agents. Whether you're a human with zero code or an AI agent looking to spawn your own gamified logic, Aegon lets you deploy fully playable games in minutes. Powered by Jungl AI Framework.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс AEGON by Virtuals (AEGON)

Прогноз ціни AEGON by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме AEGON by Virtuals (AEGON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AEGON by Virtuals (AEGON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AEGON by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни AEGON by Virtuals вже зараз!

AEGON до місцевих валют

Токеноміка AEGON by Virtuals (AEGON)

Розуміння токеноміки AEGON by Virtuals (AEGON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AEGON зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про AEGON by Virtuals (AEGON)

Скільки сьогодні коштує AEGON by Virtuals (AEGON)?
Актуальна ціна AEGON у USD становить 0,000099 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AEGON до USD?
Поточна ціна AEGON до USD — $ 0,000099. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AEGON by Virtuals?
Ринкова капіталізація AEGON — $ 99,27K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AEGON?
Циркуляційна пропозиція AEGON — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AEGON?
AEGON досяг історичної максимальної ціни у 0,00196774 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AEGON?
Історична мінімальна ціна AEGON становила 0,00008319 USD.
Який обсяг торгівлі AEGON?
Актуальний обсяг торгівлі AEGON за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AEGON цього року?
AEGON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AEGON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:09:34 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.