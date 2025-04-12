Сьогоднішня ціна Aegis YUSD (YUSD)

Поточна ціна Aegis YUSD (YUSD) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 10.62M USD. Ціна YUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aegis YUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Aegis YUSD протягом дня — +0.29%

- циркуляційна пропозиція – 10.60M USD

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