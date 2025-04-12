Ціна Aegis YUSD (YUSD)
Поточна ціна Aegis YUSD (YUSD) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 10.62M USD. Ціна YUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aegis YUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Aegis YUSD протягом дня — +0.29%
- циркуляційна пропозиція – 10.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aegis YUSD до USD становила $ +0.00293082.
За останні 30 днів зміна ціни Aegis YUSD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aegis YUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aegis YUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00293082
|+0.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aegis YUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+0.29%
+0.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.
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