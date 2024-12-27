Сьогоднішня ціна Aegis Ai (AEGIS)

Поточна ціна Aegis Ai (AEGIS) сьогодні становить 0.00353789 USD з ринковою капіталізацією $ 348.73K USD. Ціна AEGIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aegis Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.01K USD

- зміна ціни Aegis Ai протягом дня — -0.33%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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