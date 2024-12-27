Ціна Aegis Ai (AEGIS)
Поточна ціна Aegis Ai (AEGIS) сьогодні становить 0.00353789 USD з ринковою капіталізацією $ 348.73K USD. Ціна AEGIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aegis Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.01K USD
- зміна ціни Aegis Ai протягом дня — -0.33%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aegis Ai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aegis Ai до USD становила $ -0.0007501858.
За останні 60 днів зміна ціни Aegis Ai до USD становила $ -0.0008598777.
За останні 90 днів зміна ціни Aegis Ai до USD становила $ -0.003680551194286093.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.33%
|30 днів
|$ -0.0007501858
|-21.20%
|60 днів
|$ -0.0008598777
|-24.30%
|90 днів
|$ -0.003680551194286093
|-50.98%
Останній аналіз цін Aegis Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-0.33%
-14.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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