Сьогоднішня ціна Aegis (AGS)

Поточна ціна Aegis (AGS) сьогодні становить 0.00112177 USD з ринковою капіталізацією $ 4.67K USD. Ціна AGS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aegis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 948.50 USD

- зміна ціни Aegis протягом дня — -6.50%

- циркуляційна пропозиція – 4.16M USD

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