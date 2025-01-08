Ціна Aegis (AGS)
Поточна ціна Aegis (AGS) сьогодні становить 0.00112177 USD з ринковою капіталізацією $ 4.67K USD. Ціна AGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aegis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 948.50 USD
- зміна ціни Aegis протягом дня — -6.50%
- циркуляційна пропозиція – 4.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aegis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aegis до USD становила $ -0.0004186959.
За останні 60 днів зміна ціни Aegis до USD становила $ -0.0005481443.
За останні 90 днів зміна ціни Aegis до USD становила $ -0.0020054788412696447.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.50%
|30 днів
|$ -0.0004186959
|-37.32%
|60 днів
|$ -0.0005481443
|-48.86%
|90 днів
|$ -0.0020054788412696447
|-64.12%
Останній аналіз цін Aegis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-6.50%
-9.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aegis is a scalable DeFi platform that solves this problem by giving users access to lending and unsecured borrowing services, based on their credit scores. An "Aegis Score" is then assigned to the individual users, which allows users to unlock corresponding capital loans in the crypto ecosystem. Aegis therefore plays the critical role of a capital bridge that gives users the ability to leverage and move liquidity seamlessly between fiat and crypto ecosystems.
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