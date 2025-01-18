Ціна Aegents (AEGNT)
Поточна ціна Aegents (AEGNT) сьогодні становить 0.00026801 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AEGNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aegents:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.59K USD
- зміна ціни Aegents протягом дня — -15.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aegents до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aegents до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aegents до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aegents до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aegents: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-15.12%
-29.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ÆGENTS is a protocol that enables the creation, management, and trading of autonomous AI agents. Each agent operates as an independent, tokenized entity with its own wallet and customizable logic, capable of performing both on-chain and off-chain tasks. The protocol empowers agents to execute trades, deploy and interact with smart contracts, create and manage digital content, and automate complex workflows.
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