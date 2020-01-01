Токеноміка Advertise Coin (ADCO) Дізнайтеся ключову інформацію про Advertise Coin (ADCO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Advertise Coin (ADCO) Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market. Офіційний вебсайт: https://advertisecoin.com/ Купити ADCO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Advertise Coin (ADCO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Advertise Coin (ADCO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,94M $ 23,94M $ 23,94M Загальна пропозиція: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Циркуляційна пропозиція: $ 45,00M $ 45,00M $ 45,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,60M $ 26,60M $ 26,60M Історичний максимум: $ 0,900903 $ 0,900903 $ 0,900903 Історичний мінімум: $ 0,02220041 $ 0,02220041 $ 0,02220041 Поточна ціна: $ 0,532058 $ 0,532058 $ 0,532058 Дізнайтеся більше про ціну Advertise Coin (ADCO)

Токеноміка Advertise Coin (ADCO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Advertise Coin (ADCO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ADCO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ADCO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ADCO, досліджуйте ціну токена ADCO в реальному часі!

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