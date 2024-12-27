Ціна Advertise Coin (ADCO)
Поточна ціна Advertise Coin (ADCO) сьогодні становить 0.738182 USD з ринковою капіталізацією $ 33.25M USD. Ціна ADCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Advertise Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.92K USD
- зміна ціни Advertise Coin протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 45.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Advertise Coin до USD становила $ +0.00220455.
За останні 30 днів зміна ціни Advertise Coin до USD становила $ -0.0146099505.
За останні 60 днів зміна ціни Advertise Coin до USD становила $ +0.2473403543.
За останні 90 днів зміна ціни Advertise Coin до USD становила $ +0.1530522209039543.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00220455
|+0.30%
|30 днів
|$ -0.0146099505
|-1.97%
|60 днів
|$ +0.2473403543
|+33.51%
|90 днів
|$ +0.1530522209039543
|+26.16%
Останній аналіз цін Advertise Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
+0.30%
-1.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market.
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