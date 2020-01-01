Токеноміка Adult Playground (ADULT) Дізнайтеся ключову інформацію про Adult Playground (ADULT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Adult Playground (ADULT) Adult Playground is the future of the adult entertainment industry, and the premier brand of metaverse, blockchain, and AI-powered adult experiences. In Adult Playground users are free to be themselves, pursue their deepest and darkest fantasies, and do so free of judgment; and creators are able to bring their brands to the platform, connect with their audiences in ways never before possible, and earn in a manner that favours them over the corporate entities. Офіційний вебсайт: https://adultplayground.club/ Whitepaper: https://adultplayground.gitbook.io/docs/ Купити ADULT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Adult Playground (ADULT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Adult Playground (ADULT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 24,84K $ 24,84K $ 24,84K Історичний максимум: $ 0,03524133 $ 0,03524133 $ 0,03524133 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00024844 $ 0,00024844 $ 0,00024844 Дізнайтеся більше про ціну Adult Playground (ADULT)

Токеноміка Adult Playground (ADULT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Adult Playground (ADULT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ADULT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ADULT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ADULT, досліджуйте ціну токена ADULT в реальному часі!

Прогноз ціни ADULT Хочете знати, куди рухається ADULT? Наша сторінка прогнозу ціни ADULT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ADULT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!