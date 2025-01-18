Ціна Adult Playground (ADULT)
Поточна ціна Adult Playground (ADULT) сьогодні становить 0.00042048 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADULT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Adult Playground:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.02 USD
- зміна ціни Adult Playground протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Adult Playground до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Adult Playground до USD становила $ -0.0000855237.
За останні 60 днів зміна ціни Adult Playground до USD становила $ -0.0001023673.
За останні 90 днів зміна ціни Adult Playground до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000855237
|-20.33%
|60 днів
|$ -0.0001023673
|-24.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Adult Playground: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Adult Playground is the future of the adult entertainment industry, and the premier brand of metaverse, blockchain, and AI-powered adult experiences. In Adult Playground users are free to be themselves, pursue their deepest and darkest fantasies, and do so free of judgment; and creators are able to bring their brands to the platform, connect with their audiences in ways never before possible, and earn in a manner that favours them over the corporate entities.
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