Сьогоднішня ціна Adshares

Поточна ціна Adshares (ADS) сьогодні становить $ 0,40159, зі зміною 1,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ADS до USD становить $ 0,40159 за ADS.

Adshares наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 561 386, з циркуляційною пропозицією у 38,75M ADS. Протягом останніх 24 годин ADS торгувався між $ 0,39978 (мінімум) та $ 0,410926 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5,72, тоді як історичний мінімум — $ 0,0102872.

У короткостроковій динаміці ADS змінився на -0,05% за останню годину та на +0,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 52,65K.

Ринкова інформація щодо Adshares (ADS)

Ринкова капіталізація $ 15,56M$ 15,56M $ 15,56M Обсяг (за 24 год) $ 52,65K$ 52,65K $ 52,65K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,56M$ 15,56M $ 15,56M Циркуляційне постачання 38,75M 38,75M 38,75M Загальна пропозиція 38 758 203,0 38 758 203,0 38 758 203,0

Поточна ринкова капіталізація Adshares — $ 15,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 52,65K. Циркуляційна пропозиція ADS — 38,75M, зі загальною пропозицією 38758203.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,56M.