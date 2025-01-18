Ціна Adroverse (ADR)
Поточна ціна Adroverse (ADR) сьогодні становить 0.00000892 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Adroverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.19 USD
- зміна ціни Adroverse протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Adroverse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Adroverse до USD становила $ +0.0000002123.
За останні 60 днів зміна ціни Adroverse до USD становила $ -0.0000000054.
За останні 90 днів зміна ціни Adroverse до USD становила $ -0.000003988305254754.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0000002123
|+2.38%
|60 днів
|$ -0.0000000054
|-0.06%
|90 днів
|$ -0.000003988305254754
|-30.89%
Останній аналіз цін Adroverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-14.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Universe in the 3000s, Adroverse galaxy collapsed! All the planets with life in the galaxy have experienced catastrophic destruction. There are only a handful of survivors left on the space rescue stations scattered throughout the universe. Adroverse – The Metaverse of Heroes is a series of mobile games and applications that simulates the evolution of the Adroverse galaxy after the catastrophe. Joining Adroverse metaverse, players take the role of 31st century doomsday survivors, having to fight for the survival of themselves and their fellows, and at the same time, conduct financial and economical operations to build their own space cities, in order to conquer the great universe again… Throughout the metaverse’s many evolutionary eras, players will be led through a variety of compelling scenarios with stage-specific focuses.
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