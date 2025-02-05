Сьогоднішня ціна AdRise (RISE)

Поточна ціна AdRise (RISE) сьогодні становить 0.03432458 USD з ринковою капіталізацією $ 2.73M USD. Ціна RISE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AdRise:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 467.25K USD

- зміна ціни AdRise протягом дня — -32.95%

- циркуляційна пропозиція – 80.00M USD

Отримуйте оновлення цін RISE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RISE.