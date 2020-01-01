Токеноміка Adrena (ADX) Дізнайтеся ключову інформацію про Adrena (ADX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Adrena (ADX) What Is Adrena (ADX)? Adrena is a decentralized, open source, peer-to-pool spot and perpetual exchange built on Solana with low swap fees and low price impact trades. The dapp is permissionless, meaning anyone can trade directly from their own wallet unlike most perp dexs which require you to create an account and deposit assets. Trading is supported by a multi-asset pool that earns liquidity providers fees from lending to traders, swap fees, and additonal token incentives. The application is supported by a 2-token model; $ADX (governance token) and $ALP (LP token). $ADX gives users voting rights to control the platform through the Adrena DAO. $ADX also participates in 20% revenue share of the platform. $ALP is the representation of the multi-asset pool and earns 70% of the platform revenue. Офіційний вебсайт: https://www.adrena.xyz Купити ADX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Adrena (ADX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Adrena (ADX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,11M $ 7,11M $ 7,11M Загальна пропозиція: $ 301,84M $ 301,84M $ 301,84M Циркуляційна пропозиція: $ 294,71M $ 294,71M $ 294,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,29M $ 7,29M $ 7,29M Історичний максимум: $ 0,234875 $ 0,234875 $ 0,234875 Історичний мінімум: $ 0,01215506 $ 0,01215506 $ 0,01215506 Поточна ціна: $ 0,02420609 $ 0,02420609 $ 0,02420609 Дізнайтеся більше про ціну Adrena (ADX)

Токеноміка Adrena (ADX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Adrena (ADX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ADX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ADX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ADX, досліджуйте ціну токена ADX в реальному часі!

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