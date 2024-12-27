Ціна Adrena (ADX)
Поточна ціна Adrena (ADX) сьогодні становить 0.03771664 USD з ринковою капіталізацією $ 3.49M USD. Ціна ADX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Adrena:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.29K USD
- зміна ціни Adrena протягом дня — -12.75%
- циркуляційна пропозиція – 92.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Adrena до USD становила $ -0.00551272308918956.
За останні 30 днів зміна ціни Adrena до USD становила $ -0.0249553921.
За останні 60 днів зміна ціни Adrena до USD становила $ -0.0123375391.
За останні 90 днів зміна ціни Adrena до USD становила $ -0.11485651849880695.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00551272308918956
|-12.75%
|30 днів
|$ -0.0249553921
|-66.16%
|60 днів
|$ -0.0123375391
|-32.71%
|90 днів
|$ -0.11485651849880695
|-75.27%
Останній аналіз цін Adrena: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.40%
-12.75%
-19.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
## What Is Adrena (ADX)? Adrena is a decentralized, open source, peer-to-pool spot and perpetual exchange built on Solana with low swap fees and low price impact trades. The dapp is permissionless, meaning anyone can trade directly from their own wallet unlike most perp dexs which require you to create an account and deposit assets. Trading is supported by a multi-asset pool that earns liquidity providers fees from lending to traders, swap fees, and additonal token incentives. The application is supported by a 2-token model; $ADX (governance token) and $ALP (LP token). $ADX gives users voting rights to control the platform through the Adrena DAO. $ADX also participates in 20% revenue share of the platform. $ALP is the representation of the multi-asset pool and earns 70% of the platform revenue.
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