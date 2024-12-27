Сьогоднішня ціна Adrena (ADX)

Поточна ціна Adrena (ADX) сьогодні становить 0.03771664 USD з ринковою капіталізацією $ 3.49M USD. Ціна ADX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Adrena:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.29K USD

- зміна ціни Adrena протягом дня — -12.75%

- циркуляційна пропозиція – 92.57M USD

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