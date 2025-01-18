Ціна Adonis (ADON)
Поточна ціна Adonis (ADON) сьогодні становить 0.99327 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Adonis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84K USD
- зміна ціни Adonis протягом дня — -0.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ADON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ADON.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Adonis до USD становила $ -0.0053625511199491.
За останні 30 днів зміна ціни Adonis до USD становила $ -0.0065769373.
За останні 60 днів зміна ціни Adonis до USD становила $ +2.4672354003.
За останні 90 днів зміна ціни Adonis до USD становила $ +0.0193417911376863.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0053625511199491
|-0.53%
|30 днів
|$ -0.0065769373
|-0.66%
|60 днів
|$ +2.4672354003
|+248.40%
|90 днів
|$ +0.0193417911376863
|+1.99%
Останній аналіз цін Adonis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-0.53%
-0.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ADON до AUD
A$1.5991647
|1 ADON до GBP
￡0.8144814
|1 ADON до EUR
€0.9634719
|1 ADON до USD
$0.99327
|1 ADON до MYR
RM4.469715
|1 ADON до TRY
₺35.1915561
|1 ADON до JPY
¥155.2679664
|1 ADON до RUB
₽101.8002423
|1 ADON до INR
₹85.9973166
|1 ADON до IDR
Rp16,283.1121488
|1 ADON до PHP
₱58.1559585
|1 ADON до EGP
￡E.50.060808
|1 ADON до BRL
R$6.058947
|1 ADON до CAD
C$1.4303088
|1 ADON до BDT
৳120.682305
|1 ADON до NGN
₦1,547.1471501
|1 ADON до UAH
₴41.8265997
|1 ADON до VES
Bs53.63658
|1 ADON до PKR
Rs276.9038106
|1 ADON до KZT
₸527.2078506
|1 ADON до THB
฿34.1585553
|1 ADON до TWD
NT$32.6686503
|1 ADON до CHF
Fr0.9038757
|1 ADON до HKD
HK$7.7276406
|1 ADON до MAD
.د.م9.9724308