Сьогоднішня ціна Adonis (ADON)

Поточна ціна Adonis (ADON) сьогодні становить 0.99327 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Adonis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84K USD

- зміна ціни Adonis протягом дня — -0.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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