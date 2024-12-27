Сьогоднішня ціна AdEx (ADX)

Поточна ціна AdEx (ADX) сьогодні становить 0.239178 USD з ринковою капіталізацією $ 34.49M USD. Ціна ADX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AdEx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.35M USD

- зміна ціни AdEx протягом дня — +5.15%

- циркуляційна пропозиція – 144.05M USD

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