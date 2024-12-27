Ціна AdEx (ADX)
Поточна ціна AdEx (ADX) сьогодні становить 0.239178 USD з ринковою капіталізацією $ 34.49M USD. Ціна ADX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AdEx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.35M USD
- зміна ціни AdEx протягом дня — +5.15%
- циркуляційна пропозиція – 144.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AdEx до USD становила $ +0.01170878.
За останні 30 днів зміна ціни AdEx до USD становила $ +0.0536615933.
За останні 60 днів зміна ціни AdEx до USD становила $ +0.1141884564.
За останні 90 днів зміна ціни AdEx до USD становила $ +0.07988983092687846.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01170878
|+5.15%
|30 днів
|$ +0.0536615933
|+22.44%
|60 днів
|$ +0.1141884564
|+47.74%
|90 днів
|$ +0.07988983092687846
|+50.15%
Останній аналіз цін AdEx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.51%
+5.15%
+7.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AdEx (ADX), previously known as Ambire AdEx, developing a new-generation solution for digital advertising and a DeFi-focused crypto wallet. After a successful crowdfunding campaign in 2017, Ambire was the first startup to release an open-source protocol for decentralized advertising in 2018 and the first ad network processing payments on the Ethereum blockchain. By using payment channels, Ambire AdEx ensures full transparency for all involved parties. Moreover, Ambire is using its own Layer-2 scaling solution called OUTPACE to facilitate micropayments per impression between its advertisers and publishers, processing more than 2,5 million transactions daily. After successful beta tests, the team released the Ambire AdEx platform in 2020 and scaled it to 16,000 registered advertisers and publishers generating more than 80 million monthly impressions. In August 2020 Ambire started incentivized staking and liquidity providing programs for the $ADX token, interacting with the DeFi ecosystem and engaging its community into actively supporting the stability of the advertising exchange. In 2021, Ambire announced [Ambire Wallet](https://www.adex.network/wallet/) - a full-featured cryptocurrency wallet, designed to simplify and democratize using crypto and DeFi tools in everyday life. Created with both crypto novices and veterans in mind, it offers accessible UX, hassle-free onboarding, automatic gas management, hardware wallet support and much more. Ambire Wallet is the easiest and simplest way to enter the world of decentralized finance and cryptocurrencies. The wallet is currently in private Beta, expected to be released to the general public soon.
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