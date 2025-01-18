Ціна AddOn Ai (ADDON)
Поточна ціна AddOn Ai (ADDON) сьогодні становить 0.062323 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADDON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AddOn Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 288.39K USD
- зміна ціни AddOn Ai протягом дня — -54.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AddOn Ai до USD становила $ -0.07409541217817053.
За останні 30 днів зміна ціни AddOn Ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AddOn Ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AddOn Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.07409541217817053
|-54.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AddOn Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-14.04%
-54.31%
-47.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Historically, ad monetization has been a cornerstone of Web2's exponential growth, enabling the digital economy to reach trillions of dollars by providing scalable and sustainable revenue models. Despite the surge in AI-driven projects, this essential strategy remains underutilized, leaving substantial potential untapped. AddOn AI is here to change the game by bridging this gap and introducing innovative monetization solutions tailored specifically for the AI ecosystem. Our platform leverages the proven success of advertising monetization in Web2 and adapts it to meet the unique needs of modern AI agents and social projects. By offering a decentralized, user-friendly environment, AddOn Ai empowers developers and project owners to seamlessly integrate advertising revenue streams, transforming their AI innovations into profitable ventures.
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