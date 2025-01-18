Ціна adDICted (DIC)
Поточна ціна adDICted (DIC) сьогодні становить 0.00200757 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності adDICted:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.29 USD
- зміна ціни adDICted протягом дня — +2.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни adDICted до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни adDICted до USD становила $ -0.0002099002.
За останні 60 днів зміна ціни adDICted до USD становила $ -0.0005338343.
За останні 90 днів зміна ціни adDICted до USD становила $ -0.0006246262784785.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.41%
|30 днів
|$ -0.0002099002
|-10.45%
|60 днів
|$ -0.0005338343
|-26.59%
|90 днів
|$ -0.0006246262784785
|-23.73%
Останній аналіз цін adDICted: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.00%
+2.41%
+5.53%
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