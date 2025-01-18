Сьогоднішня ціна adDICted (DIC)

Поточна ціна adDICted (DIC) сьогодні становить 0.00200757 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності adDICted:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.29 USD

- зміна ціни adDICted протягом дня — +2.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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