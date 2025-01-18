Ціна Add Finance (ADD)
Поточна ціна Add Finance (ADD) сьогодні становить 0.0000369 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Add Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49 USD
- зміна ціни Add Finance протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Add Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Add Finance до USD становила $ +0.0000173971.
За останні 60 днів зміна ціни Add Finance до USD становила $ +0.0000107956.
За останні 90 днів зміна ціни Add Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.07%
|30 днів
|$ +0.0000173971
|+47.15%
|60 днів
|$ +0.0000107956
|+29.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Add Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+0.07%
-2.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Add Finance is an emerging tech platform which scales the defi with AI (Artificial Intelligence ) to make more scalable and reliable trading bots and DApps. An AI crypto trading bot, in the simplest terms, is a computer program that uses artificial intelligence algorithms to analyze market data and execute trades automatically on behalf of the user.
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