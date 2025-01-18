Сьогоднішня ціна Add Finance (ADD)

Поточна ціна Add Finance (ADD) сьогодні становить 0.0000369 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Add Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49 USD

- зміна ціни Add Finance протягом дня — +0.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ADD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ADD.