Ціна ADAX (ADAX)
Поточна ціна ADAX (ADAX) сьогодні становить 0.00141203 USD з ринковою капіталізацією $ 74.01K USD. Ціна ADAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ADAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 622.04 USD
- зміна ціни ADAX протягом дня — +12.30%
- циркуляційна пропозиція – 52.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ADAX до USD становила $ +0.00015467.
За останні 30 днів зміна ціни ADAX до USD становила $ -0.0007034829.
За останні 60 днів зміна ціни ADAX до USD становила $ +0.0013596342.
За останні 90 днів зміна ціни ADAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015467
|+12.30%
|30 днів
|$ -0.0007034829
|-49.82%
|60 днів
|$ +0.0013596342
|+96.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ADAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.20%
+12.30%
+15.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ADAX is an automated liquidity protocol that facilitates trades within the Cardano ecosystem in a completely decentralized and non-custodial way. ADAX has no order book -- we eliminate all intermediaries, complexity, and cumbersome procedures from the equation, offering users untrammeled freedom to trade without censorship or loss of control over their assets. Users can maintain full control of their tokens and are not required to give up their private keys so that their orders can be logged as they are on a centralized exchange.
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