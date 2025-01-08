Сьогоднішня ціна ADAX (ADAX)

Поточна ціна ADAX (ADAX) сьогодні становить 0.00141203 USD з ринковою капіталізацією $ 74.01K USD. Ціна ADAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ADAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 622.04 USD

- зміна ціни ADAX протягом дня — +12.30%

- циркуляційна пропозиція – 52.41M USD

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