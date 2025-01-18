Ціна AdaSwap (ASW)
Поточна ціна AdaSwap (ASW) сьогодні становить 0.00000931 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AdaSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни AdaSwap протягом дня — +11.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ASW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ASW.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AdaSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AdaSwap до USD становила $ +0.0000008826.
За останні 60 днів зміна ціни AdaSwap до USD становила $ +0.0000043140.
За останні 90 днів зміна ціни AdaSwap до USD становила $ +0.00000351981495859721.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.81%
|30 днів
|$ +0.0000008826
|+9.48%
|60 днів
|$ +0.0000043140
|+46.34%
|90 днів
|$ +0.00000351981495859721
|+60.79%
Останній аналіз цін AdaSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.74%
+11.81%
+14.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AdaSwap is an ecosystem builder that will be launched on the Cardano network and will help launch the Cardano network. There will be 4 main use cases that will be launched on the AdaSwap platform within the near future followed by exciting RnD initiatives. At the core, the platform will host an AMM (Automated Market Maker) utility that provides decentralized and noncustodial market-making for liquidity providers, built and utilized on top of the Cardano blockchain infrastructure. This will be revolutionary based on our own Free Finance Model that will change not only DeFi, but the world.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ASW до AUD
A$0.0000149891
|1 ASW до GBP
￡0.0000076342
|1 ASW до EUR
€0.0000090307
|1 ASW до USD
$0.00000931
|1 ASW до MYR
RM0.000041895
|1 ASW до TRY
₺0.0003298533
|1 ASW до JPY
¥0.0014553392
|1 ASW до RUB
₽0.0009541819
|1 ASW до INR
₹0.0008060598
|1 ASW до IDR
Rp0.1526229264
|1 ASW до PHP
₱0.0005451005
|1 ASW до EGP
￡E.0.000469224
|1 ASW до BRL
R$0.000056791
|1 ASW до CAD
C$0.0000134064
|1 ASW до BDT
৳0.001131165
|1 ASW до NGN
₦0.0145015353
|1 ASW до UAH
₴0.0003920441
|1 ASW до VES
Bs0.00050274
|1 ASW до PKR
Rs0.0025954418
|1 ASW до KZT
₸0.0049415618
|1 ASW до THB
฿0.0003201709
|1 ASW до TWD
NT$0.0003062059
|1 ASW до CHF
Fr0.0000084721
|1 ASW до HKD
HK$0.0000724318
|1 ASW до MAD
.د.م0.0000934724