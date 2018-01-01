Токеноміка Adappter (ADP) Дізнайтеся ключову інформацію про Adappter (ADP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Adappter (ADP) Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products. Офіційний вебсайт: https://adappter.io/ Купити ADP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Adappter (ADP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Adappter (ADP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,78M $ 6,78M $ 6,78M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 4,13B $ 4,13B $ 4,13B FDV (повністю розведена вартість): $ 16,40M $ 16,40M $ 16,40M Історичний максимум: $ 0,158038 $ 0,158038 $ 0,158038 Історичний мінімум: $ 0,00110676 $ 0,00110676 $ 0,00110676 Поточна ціна: $ 0,00163942 $ 0,00163942 $ 0,00163942 Дізнайтеся більше про ціну Adappter (ADP)

Токеноміка Adappter (ADP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Adappter (ADP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ADP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ADP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ADP, досліджуйте ціну токена ADP в реальному часі!

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