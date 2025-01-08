Сьогоднішня ціна Adanaspor Fan Token (ADANA)

Поточна ціна Adanaspor Fan Token (ADANA) сьогодні становить 0.00253285 USD з ринковою капіталізацією $ 41.73K USD. Ціна ADANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Adanaspor Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.89K USD

- зміна ціни Adanaspor Fan Token протягом дня — +2.54%

- циркуляційна пропозиція – 16.46M USD

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