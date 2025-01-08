Ціна Adanaspor Fan Token (ADANA)
Поточна ціна Adanaspor Fan Token (ADANA) сьогодні становить 0.00253285 USD з ринковою капіталізацією $ 41.73K USD. Ціна ADANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Adanaspor Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.89K USD
- зміна ціни Adanaspor Fan Token протягом дня — +2.54%
- циркуляційна пропозиція – 16.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Adanaspor Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Adanaspor Fan Token до USD становила $ -0.0000829561.
За останні 60 днів зміна ціни Adanaspor Fan Token до USD становила $ -0.0007802548.
За останні 90 днів зміна ціни Adanaspor Fan Token до USD становила $ -0.003629096353260675.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.54%
|30 днів
|$ -0.0000829561
|-3.27%
|60 днів
|$ -0.0007802548
|-30.80%
|90 днів
|$ -0.003629096353260675
|-58.89%
Останній аналіз цін Adanaspor Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.17%
+2.54%
-1.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Adanaspor Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. With Token, Adanaspor provides fans with the opportunity to participate in special surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features related to fan rewards, missions and great experiences.
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