Токеноміка ADAMANT Messenger (ADM) Дізнайтеся ключову інформацію про ADAMANT Messenger (ADM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ADAMANT Messenger (ADM) "ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. " Офіційний вебсайт: https://adamant.im/ Whitepaper: https://adamant.im/whitepaper/adamant-whitepaper-en.pdf Купити ADM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ADAMANT Messenger (ADM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ADAMANT Messenger (ADM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,62M $ 2,62M $ 2,62M Загальна пропозиція: $ 113,65M $ 113,65M $ 113,65M Циркуляційна пропозиція: $ 113,65M $ 113,65M $ 113,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,62M $ 2,62M $ 2,62M Історичний максимум: $ 0,055126 $ 0,055126 $ 0,055126 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0230964 $ 0,0230964 $ 0,0230964 Дізнайтеся більше про ціну ADAMANT Messenger (ADM)

Токеноміка ADAMANT Messenger (ADM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ADAMANT Messenger (ADM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ADM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ADM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ADM, досліджуйте ціну токена ADM в реальному часі!

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