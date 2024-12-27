Сьогоднішня ціна ADAMANT Messenger (ADM)

Поточна ціна ADAMANT Messenger (ADM) сьогодні становить 0.02433257 USD з ринковою капіталізацією $ 2.75M USD. Ціна ADM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ADAMANT Messenger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 464.10K USD

- зміна ціни ADAMANT Messenger протягом дня — +0.02%

- циркуляційна пропозиція – 113.07M USD

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