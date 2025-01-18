Ціна Adamant (ADDY)
Поточна ціна Adamant (ADDY) сьогодні становить 0.0275302 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Adamant:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.00 USD
- зміна ціни Adamant протягом дня — -3.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Adamant до USD становила $ -0.00102265618391278.
За останні 30 днів зміна ціни Adamant до USD становила $ -0.0010010724.
За останні 60 днів зміна ціни Adamant до USD становила $ +0.0021506096.
За останні 90 днів зміна ціни Adamant до USD становила $ +0.00528329374420851.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00102265618391278
|-3.58%
|30 днів
|$ -0.0010010724
|-3.63%
|60 днів
|$ +0.0021506096
|+7.81%
|90 днів
|$ +0.00528329374420851
|+23.75%
Останній аналіз цін Adamant: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-3.58%
-1.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Adamant is a yield optimizer vault that consists of many farmers pooling their time and resources to collectively earn the best DeFi yields. Our vaults provide users with an easy and safe way to automatically compound their tokens on the Polygon network. Adamant currently has over 100 vaults for Quickswap, the largest exchange on the Polygon network. Users deposit Quickswap LP tokens to Adamant's vault contracts, which are then compounded into more LP tokens or staked for more QUICK. Utilizing the power of exponential compound interest allows Adamant's vaults to earn much higher yields compared to normal staking. Users also avoid gas fees and save time.
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