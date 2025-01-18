Сьогоднішня ціна ADADao (ADAO)

Поточна ціна ADADao (ADAO) сьогодні становить 0.0009816 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ADADao:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 479.70 USD

- зміна ціни ADADao протягом дня — -6.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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