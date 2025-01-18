Ціна ADADao (ADAO)
Поточна ціна ADADao (ADAO) сьогодні становить 0.0009816 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ADADao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 479.70 USD
- зміна ціни ADADao протягом дня — -6.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ADADao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ADADao до USD становила $ -0.0001633101.
За останні 60 днів зміна ціни ADADao до USD становила $ -0.0002293848.
За останні 90 днів зміна ціни ADADao до USD становила $ -0.000101626447493061.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.34%
|30 днів
|$ -0.0001633101
|-16.63%
|60 днів
|$ -0.0002293848
|-23.36%
|90 днів
|$ -0.000101626447493061
|-9.38%
Останній аналіз цін ADADao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-6.34%
+47.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A DeFi protocol on Cardano blockchain which facilitates creation of fully collateralized stable coins leveraging Native Cardano Assets
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