Що таке ADAcash ( ADACASH)

evolutionary new token earn you reflections just for holding. On each transaction 10% is distributed between all holders every 60 minutes, depending on the 24HR daily trading volume.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ADAcash (ADACASH) Офіційний вебсайт