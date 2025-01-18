Ціна ADAcash (ADACASH)
Поточна ціна ADAcash (ADACASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADACASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ADAcash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 469.34 USD
- зміна ціни ADAcash протягом дня — -1.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ADAcash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ADAcash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ADAcash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ADAcash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.89%
|30 днів
|$ 0
|+2.84%
|60 днів
|$ 0
|+5.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ADAcash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
-1.89%
+2.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
evolutionary new token earn you reflections just for holding. On each transaction 10% is distributed between all holders every 60 minutes, depending on the 24HR daily trading volume.
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