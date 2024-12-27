Сьогоднішня ціна ADA (ADASOL)

Поточна ціна ADA (ADASOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 933.42K USD. Ціна ADASOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ADA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.27K USD

- зміна ціни ADA протягом дня — -2.17%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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