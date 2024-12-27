Ціна ADA (ADASOL)
Поточна ціна ADA (ADASOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 933.42K USD. Ціна ADASOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ADA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.27K USD
- зміна ціни ADA протягом дня — -2.17%
- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ADA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ADA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ADA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ADA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.17%
|30 днів
|$ 0
|-18.80%
|60 днів
|$ 0
|-36.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ADA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
-2.17%
-5.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ADAonSOL: Named after Solana Co-Founder Anatoly Yakovenko’s dog Ada. Honorary Member Of The Solana Pack @aeyakovenko Doggo....Rip Ada 🐾
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