Ціна ACTUAL (ACTUAL)
Поточна ціна ACTUAL (ACTUAL) сьогодні становить 0.00588847 USD з ринковою капіталізацією $ 5.89M USD. Ціна ACTUAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ACTUAL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.40K USD
- зміна ціни ACTUAL протягом дня — +8.74%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ACTUAL до USD становила $ +0.00047331.
За останні 30 днів зміна ціни ACTUAL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ACTUAL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ACTUAL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00047331
|+8.74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ACTUAL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.05%
+8.74%
--
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