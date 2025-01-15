Сьогоднішня ціна ACTUAL (ACTUAL)

Поточна ціна ACTUAL (ACTUAL) сьогодні становить 0.00588847 USD з ринковою капіталізацією $ 5.89M USD. Ціна ACTUAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ACTUAL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.40K USD

- зміна ціни ACTUAL протягом дня — +8.74%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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