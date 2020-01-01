Токеноміка Active Token (ACTIVE) Дізнайтеся ключову інформацію про Active Token (ACTIVE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Active Token (ACTIVE) Active Token: The Heart of the YayPal Gaming Ecosystem Active Token ($ACTIVE) is the token powering the YayPal dual play mode (casual play & move 2 play) ecosystem and the AIHubben AI gaming platform. It rewards players for their activity and offers unique utility within Non-Fungible Tokens (NFTs), providing tangible benefits.

With YayPal´s games the gamer is able to switch between casual mode and Move 2 Play mode by the click of a button – leading an active lifestyle while having fun. The number of gamers who have downloaded a YayPal games have surpassed half a Million to use the Active Token! Офіційний вебсайт: https://theactivetoken.com/ Купити ACTIVE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Active Token (ACTIVE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Active Token (ACTIVE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 94,01K $ 94,01K $ 94,01K Історичний максимум: $ 0,126078 $ 0,126078 $ 0,126078 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00047059 $ 0,00047059 $ 0,00047059 Дізнайтеся більше про ціну Active Token (ACTIVE)

Токеноміка Active Token (ACTIVE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Active Token (ACTIVE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ACTIVE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ACTIVE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ACTIVE, досліджуйте ціну токена ACTIVE в реальному часі!

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