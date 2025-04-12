Сьогоднішня ціна Action Figure (FIGURE)

Поточна ціна Action Figure (FIGURE) сьогодні становить 0.0026299 USD з ринковою капіталізацією $ 2.61M USD. Ціна FIGURE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Action Figure:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Action Figure протягом дня — +10.39%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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