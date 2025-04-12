Ціна Action Figure (FIGURE)
Поточна ціна Action Figure (FIGURE) сьогодні становить 0.0026299 USD з ринковою капіталізацією $ 2.61M USD. Ціна FIGURE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Action Figure:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Action Figure протягом дня — +10.39%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Action Figure до USD становила $ +0.00024764.
За останні 30 днів зміна ціни Action Figure до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Action Figure до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Action Figure до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00024764
|+10.39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Action Figure: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.90%
+10.39%
--
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