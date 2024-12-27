Ціна ACryptoSI (ACSI)
Поточна ціна ACryptoSI (ACSI) сьогодні становить 0.113289 USD з ринковою капіталізацією $ 196.77K USD. Ціна ACSI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ACryptoSI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.41 USD
- зміна ціни ACryptoSI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ACryptoSI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ACryptoSI до USD становила $ +0.0057047015.
За останні 60 днів зміна ціни ACryptoSI до USD становила $ +0.0618531656.
За останні 90 днів зміна ціни ACryptoSI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0057047015
|+5.04%
|60 днів
|$ +0.0618531656
|+54.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ACryptoSI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.27%
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