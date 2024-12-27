Сьогоднішня ціна Acorn Protocol (ACN)

Поточна ціна Acorn Protocol (ACN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 152.98K USD. Ціна ACN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Acorn Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 269.64 USD

- зміна ціни Acorn Protocol протягом дня — -11.03%

- циркуляційна пропозиція – 9.06B USD

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