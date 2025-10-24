Інформація щодо ціни ACORE AI Token (ACORE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00060729 $ 0,00060729 $ 0,00060729 Мін. за 24 год $ 0,00063164 $ 0,00063164 $ 0,00063164 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00060729$ 0,00060729 $ 0,00060729 Макс. за 24 год $ 0,00063164$ 0,00063164 $ 0,00063164 Рекордний максимум $ 0,00387015$ 0,00387015 $ 0,00387015 Найнижча ціна $ 0,00029139$ 0,00029139 $ 0,00029139 Зміна ціни (за 1 год) +1,86% Зміна ціни (1 дн.) +2,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -38,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -38,81%

Актуальна ціна ACORE AI Token (ACORE) становить $0,00062927. За останні 24 години ACORE торгувався між мінімумом у $ 0,00060729 і максимумом у $ 0,00063164, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ACORE становить $ 0,00387015, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00029139.

Що стосується короткострокових результатів, то ACORE змінився на +1,86% за останню годину, +2,87% за 24 години та на -38,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ACORE AI Token (ACORE)

Ринкова капіталізація $ 62,93K$ 62,93K $ 62,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 62,93K$ 62,93K $ 62,93K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ACORE AI Token — $ 62,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ACORE — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 62,93K.