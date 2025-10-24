Актуальна ціна ACORE AI Token сьогодні становить 0,00062927 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ACORE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ACORE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ACORE AI Token сьогодні становить 0,00062927 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ACORE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ACORE на MEXC вже зараз.

Докладніше про ACORE

Інформація про ціну ACORE

Whitepaper ACORE

Офіційний вебсайт ACORE

Токеноміка ACORE

Прогноз ціни ACORE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип ACORE AI Token

Ціна ACORE AI Token (ACORE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ACORE до USD:

$0,00062927
$0,00062927$0,00062927
+2,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ACORE AI Token (ACORE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:09:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ACORE AI Token (ACORE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00060729
$ 0,00060729$ 0,00060729
Мін. за 24 год
$ 0,00063164
$ 0,00063164$ 0,00063164
Макс. за 24 год

$ 0,00060729
$ 0,00060729$ 0,00060729

$ 0,00063164
$ 0,00063164$ 0,00063164

$ 0,00387015
$ 0,00387015$ 0,00387015

$ 0,00029139
$ 0,00029139$ 0,00029139

+1,86%

+2,87%

-38,81%

-38,81%

Актуальна ціна ACORE AI Token (ACORE) становить $0,00062927. За останні 24 години ACORE торгувався між мінімумом у $ 0,00060729 і максимумом у $ 0,00063164, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ACORE становить $ 0,00387015, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00029139.

Що стосується короткострокових результатів, то ACORE змінився на +1,86% за останню годину, +2,87% за 24 години та на -38,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ACORE AI Token (ACORE)

$ 62,93K
$ 62,93K$ 62,93K

--
----

$ 62,93K
$ 62,93K$ 62,93K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ACORE AI Token — $ 62,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ACORE — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 62,93K.

Історія ціни ACORE AI Token (ACORE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ACORE AI Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ACORE AI Token до USD становила $ +0,0000648138.
За останні 60 днів зміна ціни ACORE AI Token до USD становила $ -0,0004553444.
За останні 90 днів зміна ціни ACORE AI Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,87%
30 днів$ +0,0000648138+10,30%
60 днів$ -0,0004553444-72,36%
90 днів$ 0--

Що таке ACORE AI Token (ACORE)

ACORE AI is an virtual agent platform that uses photorealistic 3D human avatars to provide natural conversation, emotional expression, and contextual understanding. It combines cutting edge artificial intelligence with these avatars, allowing them to speak, interact, and react with human like authenticity. The platform is designed for scalability and reliability, enabling organizations to deploy sophisticated virtual agents across multiple channels while maintaining a consistent and engaging user experience.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ACORE AI Token (ACORE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни ACORE AI Token (USD)

Скільки коштуватиме ACORE AI Token (ACORE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ACORE AI Token (ACORE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ACORE AI Token.

Перегляньте прогноз ціни ACORE AI Token вже зараз!

ACORE до місцевих валют

Токеноміка ACORE AI Token (ACORE)

Розуміння токеноміки ACORE AI Token (ACORE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ACORE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ACORE AI Token (ACORE)

Скільки сьогодні коштує ACORE AI Token (ACORE)?
Актуальна ціна ACORE у USD становить 0,00062927 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ACORE до USD?
Поточна ціна ACORE до USD — $ 0,00062927. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ACORE AI Token?
Ринкова капіталізація ACORE — $ 62,93K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ACORE?
Циркуляційна пропозиція ACORE — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ACORE?
ACORE досяг історичної максимальної ціни у 0,00387015 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ACORE?
Історична мінімальна ціна ACORE становила 0,00029139 USD.
Який обсяг торгівлі ACORE?
Актуальний обсяг торгівлі ACORE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ACORE цього року?
ACORE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ACORE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:09:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ACORE AI Token (ACORE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.