Сьогоднішня ціна Acolyt

Поточна ціна Acolyt (ACOLYT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACOLYT до USD становить $ 0 за ACOLYT.

Acolyt наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 90 272, з циркуляційною пропозицією у 997,97M ACOLYT. Протягом останніх 24 годин ACOLYT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,068293, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ACOLYT змінився на +0,64% за останню годину та на -11,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Acolyt (ACOLYT)

Ринкова капіталізація $ 90,27K$ 90,27K $ 90,27K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 90,27K$ 90,27K $ 90,27K Циркуляційне постачання 997,97M 997,97M 997,97M Загальна пропозиція 997 974 695,3421419 997 974 695,3421419 997 974 695,3421419

Поточна ринкова капіталізація Acolyt — $ 90,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ACOLYT — 997,97M, зі загальною пропозицією 997974695.3421419. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 90,27K.