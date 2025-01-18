Ціна AcknoLedger (ACK)
Поточна ціна AcknoLedger (ACK) сьогодні становить 0.00053321 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ACK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AcknoLedger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.31 USD
- зміна ціни AcknoLedger протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AcknoLedger до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AcknoLedger до USD становила $ -0.0000967730.
За останні 60 днів зміна ціни AcknoLedger до USD становила $ -0.0000412315.
За останні 90 днів зміна ціни AcknoLedger до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000967730
|-18.14%
|60 днів
|$ -0.0000412315
|-7.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AcknoLedger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AcknoLedger aspires to be a Global Consortium that maps, monetize, and distributes Web 3.0 Digital Assets Seamlessly across all the Metaverses and Gaming NFTs AcknoLedger envision to be the nervous system of WEB 3.0 Digital Assets. AcknoLedger works on M2D Model. Mapp - Monetize - Distribute Mapping Assets - Index all the NFTs from Gaming, Metaverses and Marketplaces so that collectors can leverage insights and take informative decision makings. Monetize Assets - Helping existing WEB2.0 and WEB3.0 Content platforms to Monetize there content and NFTs through our channels and APIs Distribute Assets - Marketing and Distributing the Content across multiple metaverses by Tracking Mapping interoperability and explore trading opportunities for enterprises and retailers. AcknoLedger is GATEWAY to WEB3.0 Gaming and Metaverses.
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|1 ACK до AUD
A$0.0008584681
|1 ACK до GBP
￡0.0004372322
|1 ACK до EUR
€0.0005172137
|1 ACK до USD
$0.00053321
|1 ACK до MYR
RM0.002399445
|1 ACK до TRY
₺0.0188916303
|1 ACK до JPY
¥0.0833513872
|1 ACK до RUB
₽0.0546486929
|1 ACK до INR
₹0.0461653218
|1 ACK до IDR
Rp8.7411461424
|1 ACK до PHP
₱0.0312194455
|1 ACK до EGP
￡E.0.026873784
|1 ACK до BRL
R$0.003252581
|1 ACK до CAD
C$0.0007678224
|1 ACK до BDT
৳0.064785015
|1 ACK до NGN
₦0.8305438923
|1 ACK до UAH
₴0.0224534731
|1 ACK до VES
Bs0.02879334
|1 ACK до PKR
Rs0.1486482838
|1 ACK до KZT
₸0.2830172038
|1 ACK до THB
฿0.0183370919
|1 ACK до TWD
NT$0.0175372769
|1 ACK до CHF
Fr0.0004852211
|1 ACK до HKD
HK$0.0041483738
|1 ACK до MAD
.د.م0.0053534284