Токеноміка Acid Toad (TOAD)
Інформація Acid Toad (TOAD)
$TOAD takes his surreal, psychedelic aesthetic to new heights. Released as part of the #HEDZ NFT collection by Matt_furie
TOAD, Matt Furie’s latest creation, perches in a foggy, surreal swamp - a twisted, psychedelic version of a classic toad. TOAD is inspired by the trippy aesthetics that Furie’s work embodies, bringing a surreal edge to the internet culture he helped shape with TOAD’s cousin PEPE. TOAD has surged in popularity, especially after Matt Furie himself tweeted about him, which sent waves through the community. This tweet was a major event, as Matt Furie rarely tweets, even about his own HEDZ NFT project, which has been quietly building a strong foundation. TOAD is the ONLY toad other than PEPE that Matt Furie tweeted about!
To fans, TOAD is more than just a meme - it’s an emblem of Furie’s unique influence. With its sharp colors, hypnotic eyes, and aura of mystery, TOAD symbolizes a nostalgic yet edgy internet subculture, standing as a playful but potent homage to PEPE’s success. For collectors and fans alike, TOAD feels like a symbol on the brink of something big, an internet relic that’s ready to ripple across the meme world.
Токеноміка та аналіз ціни Acid Toad (TOAD)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Acid Toad (TOAD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Acid Toad (TOAD): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Acid Toad (TOAD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів TOAD, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TOAD, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку TOAD, досліджуйте ціну токена TOAD в реальному часі!
Прогноз ціни TOAD
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